1401 BS20 Topperr Фильтр синтетический д/пылесоса BOSCH-SIEMENS (Тип A,B,C,D,E,F,G,H) 4 шт.в ед.
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Код товара: 11886
Производитель: Topperr
В наличии
В наличии
550₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Фильтр
- Поддерживаемые бренды
- Bosch, Siemens
- Поддерживаемые модели
- тип A,B,C,D,E,F,G,H
- Количество
- 1 шт.
- Комплектация
- 4 синтетических пылесборника
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