Комплект фильтров Topperr FLG 891
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Код товара: 11878
Производитель: Topperr
350₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Комплект фильтров
- Материал
- микроволокно
- Поддерживаемые бренды
- LG
- Поддерживаемые модели
- LG серии Kompressor: VC73180, VC73181, VC73182, VC73184, VC73185, VC73188, VC73201, VC73203 VK8828, VK8820, VK8810, VK8830, VK8811 VK88401, VK88501; VC83201, VC83202, VC83203, VC83101, VC88888 VK80101, VK80102, VK80103, VK80201 VK81101 VK89000; серий Kompressor Lite, Kompressor Plus, Kompressor Follow me, Kompressor Elite, Kompressor Elite Smart и аналогичных
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