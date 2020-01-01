1122 FU1 Topperr Комплект универсальных фильтров для пылесоса
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 11876
Производитель: Topperr
В наличии
В наличии
190₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Комплект фильтров
- Поддерживаемые бренды
- универсальный
- Количество
- 2 шт.
- Комплектация
- моторный фильтр, микрофильтр
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.