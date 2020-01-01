1121 FZL2 Topperr комплект фильтров д/пылесосов ZELMER Aquario, Aquos, Wodnik Duo, Wodnik Duo Plus
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Код товара: 11875
Производитель: Topperr
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мало
120₽
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Характеристики
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- Тип
- HEPA-фильтр
- Поддерживаемые бренды
- Zelmer
- Поддерживаемые модели
- Aquario, Aquos, Wodnik Duo, Wodnik Duo Plus
- Количество
- 1 шт.
- Дополнительно
- высокоэффективное удержание частиц
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