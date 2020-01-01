1104 FEX 1 Topperr Hepa Filter д/пылесоса Electrolux, Philips H12, 1 шт.в ед.
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Код товара: 11868
Производитель: Topperr
В наличии
В наличии
650₽
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Характеристики
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- Тип
- HEPA-фильтр
- Класс фильтрации
- H12
- Поддерживаемые бренды
- Electrolux
- Поддерживаемые модели
- PHILIPS, AEG, BORK
- Количество
- 1 шт.
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