Комплект фильтров Filtero 13 LGE
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Код товара: 116189
Производитель: Filtero
250₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Тип
- Комплект фильтров
- Материал
- микроволокно
- Поддерживаемые бренды
- LG
- Поддерживаемые модели
- LG VC422 , LG VC532 , LG VC53202 NHTR, LG VK751 , LG VK752 , LG VK753, LG VK75302 HC, LG VK75R, LG VK75W, LG VC761 , LG VK76R, LG VK76W
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