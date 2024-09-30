НЕРА-фильтр OZONE H-28
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Код товара: 113116
Производитель: OZONE
390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Тип
- НЕРА-фильтр
- Материал
- микроволокно
- Поддерживаемые бренды
- LG
- Поддерживаемые модели
- VK731 …, VK73141, VK73142, VK73143, VK73144, VK73145, VK73146, VK73147
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