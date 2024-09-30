Комплект фильтров OZONE H-27

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Набор микрофильтров OZONE предназначены для использования в бытовых пылесосах и являются важным элементом в очистной системе, изготовлены из прочного синтетического материала и рассчитаны на многоразовое использование, фильтры моющиеся.

ЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ.Фильтры предназначены для эффективной тонкой очистки воздушного потока, задерживают микрочастицы пыли и грязи, а также продукты жизнедеятельности домашних животных и другие мельчайшие частицы мусора, это позволяет сделать дом чистым и безопасным. ⠀

УВЕЛИЧЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРАЦИИ.За счет уникального рельефа поверхности губчатый микрофильтр имеет увеличенную в 2 раза площадь фильтрации, это повышает уровень очистки воздуха и ресурс работы фильтра на 50%, также чистоту воздуха на выходе обеспечивает специальная губчатая структура фильтровального материала. Дополнительные микрофильтры из специального синтетического материала защищает двигатель пылесоса от попадания мельчайших частиц.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ.Использование комплекта фильтров OZONE гарантирует надежную защиту от попадания пыли и мусора в двигатель, что продлевает срок службы пылесоса в 2 раза.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСТРЫМ ПРЕДМЕТАМ.Фильтры обладают высокой механической прочностью, что обусловлено свойствами материала из которого они изготовлены и особенностями конструкции.

АНТИАЛЛЕРГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ.Фильтровальные материалы, используемые при производстве фильтров, обладают антиаллергенными свойствами, что особенно важно для людей чувствительным к домашней пыли или страдающим аллергией, а также, если в доме есть маленькие дети.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ.Фильтры обладают увеличенным сроком службы - рассчитаны на длительное многократное использование и является моющимся, фильтры подлежат замене при снижении мощности всасывания пылесоса, согласно рекомендации производителя.