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Комплект фильтров OZONE H-27

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Комплект фильтров OZONE H-27
Комплект фильтров OZONE H-27
Комплект фильтров OZONE H-27
Комплект фильтров OZONE H-27
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 113115
Производитель: OZONE
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

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О товаре

Набор микрофильтров OZONE предназначены для использования в бытовых пылесосах и являются важным элементом в очистной системе, изготовлены из прочного синтетического материала и рассчитаны на многоразовое использование, фильтры моющиеся.

ЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ.Фильтры предназначены для эффективной тонкой очистки воздушного потока, задерживают микрочастицы пыли и грязи, а также продукты жизнедеятельности домашних животных и другие мельчайшие частицы мусора, это позволяет сделать дом чистым и безопасным. ⠀

УВЕЛИЧЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРАЦИИ.За счет уникального рельефа поверхности губчатый микрофильтр имеет увеличенную в 2 раза площадь фильтрации, это повышает уровень очистки воздуха и ресурс работы фильтра на 50%, также чистоту воздуха на выходе обеспечивает специальная губчатая структура фильтровального материала. Дополнительные микрофильтры из специального синтетического материала защищает двигатель пылесоса от попадания мельчайших частиц.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ.Использование комплекта фильтров OZONE гарантирует надежную защиту от попадания пыли и мусора в двигатель, что продлевает срок службы пылесоса в 2 раза.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСТРЫМ ПРЕДМЕТАМ.Фильтры обладают высокой механической прочностью, что обусловлено свойствами материала из которого они изготовлены и особенностями конструкции.

АНТИАЛЛЕРГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ.Фильтровальные материалы, используемые при производстве фильтров, обладают антиаллергенными свойствами, что особенно важно для людей чувствительным к домашней пыли или страдающим аллергией, а также, если в доме есть маленькие дети.

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ.Фильтры обладают увеличенным сроком службы - рассчитаны на длительное многократное использование и является моющимся, фильтры подлежат замене при снижении мощности всасывания пылесоса, согласно рекомендации производителя.

Характеристики
Тип
Комплект фильтров
Материал
пластик
Поддерживаемые бренды
LG
Поддерживаемые модели
LG: VK89000, V-C73203 KOMPRESSOR, VK8820 KOMPRESSOR PLUS, V-C83203 KOMPRESSOR, V-C83202 KOMPRESSOR, VK89282, V-C832 … KOMPRESSOR, VK89185, VK891 …, VK89182, VK89181, V-C73184 KOMPRESSOR, VK893 …, V-C83204 KOMPRESSOR, VK89183 KOMPRESSOR, V-C731 … KOMPRESSOR, VK892 …, V-C73180 KOMPRESSOR, VK8828 KOMPRESSOR PLUS, VK89105, VK89380, VK89283, VK89304, VK89483, V-C73181 KOMPRESSOR, VK89189, V-C73185 KOMPRESSOR, V-C732 … KOMPRESSOR, VK89301, VK894 …, VK89281, V-C83201 KOMPRESSOR, VK89107, VK89102 KOMPRESSOR, VK89302, V-C73183 KOMPRESSOR, V-C73201 KOMPRESSOR, VK89382, VK89101 KOMPRESSOR, VK89482, VK89106, V-C73182 KOMPRESSOR, V-C88888 KOMPRESSOR
Комплектация
губчатый фильтр-1 шт., сетчатый фильтр-1 шт., микрофильтр-1 ш
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390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа