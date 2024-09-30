НЕРА-фильтр OZONE H-29
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Код товара: 113114
Производитель: OZONE
430₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- НЕРА-фильтр
- Материал
- микроволокно
- Поддерживаемые бренды
- LG
- Поддерживаемые модели
- LG Ellipse Cyclone: VK731.., VK73W.., VC401
- Комплектация
- НЕРА-фильтр и губчатый фильтр
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