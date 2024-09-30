Фильтр Topperr FPH 973 1 шт.
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Код товара: 111167
Производитель: Topperr
445₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Тип
- Фильтр
- Материал
- синтетика
- Поддерживаемые бренды
- Philips
- Поддерживаемые модели
- PHILIPS: FC9728/01, FC9732/01, FC9733/01, FC9734/01, FC9735/01, FC9729/09, FC9741/09, FC9742/09, FC9743/09, FC9744/09, FC9745/09, FC9746/09, FC9750/07, FC9751/07 PowerPro Expert (ориг. тип CP0617/01, 432200494512 (без рамки)
- Количество
- 1 шт.
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