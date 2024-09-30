Filtero FTH 72 PHI HEPA фильтр для пылесосов Philips

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Filtero FTH 72 PHI HEPA фильтр для пылесосов Philips

Наведите на фотографию для увеличения
Filtero FTH 72 PHI HEPA фильтр для пылесосов Philips
Filtero FTH 72 PHI HEPA фильтр для пылесосов Philips
Filtero FTH 72 PHI HEPA фильтр для пылесосов Philips
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 103647
Производитель: Filtero
5
2 отзыва
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

390₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
НЕРА-фильтр Topperr FSM 881 1 шт.
НЕРА-фильтр Topperr FSM 881 1 шт.
390₽
Фильтр Topperr FSM 88 1 шт.
Фильтр Topperr FSM 88 1 шт.
390₽
НЕРА-фильтр Topperr FSM 451 1 шт.
НЕРА-фильтр Topperr FSM 451 1 шт.
365₽
Фильтр Topperr FPH 973 1 шт.
Фильтр Topperr FPH 973 1 шт.
445₽
Комплект фильтров OZONE H-27
Комплект фильтров OZONE H-27
390₽
НЕРА-фильтр OZONE H-29
НЕРА-фильтр OZONE H-29
430₽
Характеристики
Тип
НЕРА-фильтр
Подробно
фильтр препятствует выходу мельчайших частиц пыли и аллергенов из пылесоса в помещение. Фильтр не моющийся. Подлежит замене, согласно рекомендации производителя пылесосов - не реже одного раза за 6 месяцев.
Список совместимых моделей
PHilips FC 8470 - FC 8479 Power Pro Compact/FC 8630 - FC 8649 Power Pro Active/FC 9320 - FC 9329 Power Pro Compact/FC 9520 - FC 9529 Power Pro Active
Посмотреть все характеристики
Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Оставьте отзыв о товаре

Поделитесь своими впечатлениями о товаре

А
А
Аслан
20 августа 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
Ш
Ш
Шамси
14 августа 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
А
Аслан
20 августа 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
390₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа