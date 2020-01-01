Тип Topperr FPH 931
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Код товара: 111982
Производитель: Topperr
В наличии
В наличии
590₽
7
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Характеристики
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- Тип
- НЕРА-фильтр
- Материал
- микроволокно
- Список совместимых моделей
- FC 9349, FC 9350/01, FC 9351/01, FC 9352/01, FC 9353/01, FC 9328/09, FC 9330/09, FC 9331/09, FC 9332/09, FC 9333/09, FC 9334/09, FC 9331/07, FC 9332/07, FC 9333/07, FC 9569/01, FC 9570/01, FC 9571/01, FC 9573/01
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