Губчатый фильтр Topperr FPH 973 для Philips
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Код товара: 111167
Производитель: Topperr
В наличии
В наличии
690₽
8
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Характеристики
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- Тип
- Фильтр
- Список совместимых моделей
- PowerPro Expert: FC9728/01, FC9732/01, FC9733/01, FC9734/01, FC9735/01, FC9729/09, FC9741/09, FC9742/09, FC9743/09, FC9744/09, FC9745/09, FC9746/09, FC9750/07, FC9751/07
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