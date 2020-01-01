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Filtero FTH 32 MIE HEPA фильтр для пылесосов Miele

Filtero FTH 32 MIE HEPA фильтр для пылесосов Miele

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Filtero FTH 32 MIE HEPA фильтр для пылесосов Miele
Filtero FTH 32 MIE HEPA фильтр для пылесосов Miele
Filtero FTH 32 MIE HEPA фильтр для пылесосов Miele
Фото товара
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Фото товара
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Код товара: 110946
Производитель: Filtero
В наличии
В наличии
390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
Фильтр
Подробно
фильтр Filtero FTH 32 уровня фильтрации Нера Н 12. препятствует выходу мельчайших частиц пыли и аллергенов из пылесоса в помещение. не моющийся.
Материал
пластик
Список совместимых моделей
подходит для пылесосов Miele-S 4000 – S 4999; S 5000 – S 5999; S 6000 – S 6999; например: S 6230; S 8000 – S 8999
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В сравнение
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В наличии
В наличии
390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа