Filtero FTH 32 MIE HEPA фильтр для пылесосов Miele
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Код товара: 110946
Производитель: Filtero
В наличии
В наличии
390₽
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Характеристики
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- Тип
- Фильтр
- Подробно
- фильтр Filtero FTH 32 уровня фильтрации Нера Н 12. препятствует выходу мельчайших частиц пыли и аллергенов из пылесоса в помещение. не моющийся.
- Материал
- пластик
- Список совместимых моделей
- подходит для пылесосов Miele-S 4000 – S 4999; S 5000 – S 5999; S 6000 – S 6999; например: S 6230; S 8000 – S 8999
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