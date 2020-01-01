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Filtero FTH 72 PHI HEPA фильтр для пылесосов Philips

Filtero FTH 72 PHI HEPA фильтр для пылесосов Philips

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Filtero FTH 72 PHI HEPA фильтр для пылесосов Philips
Filtero FTH 72 PHI HEPA фильтр для пылесосов Philips
Filtero FTH 72 PHI HEPA фильтр для пылесосов Philips
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Код товара: 103647
Производитель: Filtero
В наличии
В наличии
590₽
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  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
НЕРА-фильтр
Подробно
фильтр препятствует выходу мельчайших частиц пыли и аллергенов из пылесоса в помещение. Фильтр не моющийся. Подлежит замене, согласно рекомендации производителя пылесосов - не реже одного раза за 6 месяцев.
Список совместимых моделей
PHilips FC 8470 - FC 8479 Power Pro Compact/FC 8630 - FC 8649 Power Pro Active/FC 9320 - FC 9329 Power Pro Compact/FC 9520 - FC 9529 Power Pro Active
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В наличии
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа