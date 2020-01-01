Filtero FTH 72 PHI HEPA фильтр для пылесосов Philips
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Код товара: 103647
Производитель: Filtero
В наличии
В наличии
590₽
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Характеристики
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- Тип
- НЕРА-фильтр
- Подробно
- фильтр препятствует выходу мельчайших частиц пыли и аллергенов из пылесоса в помещение. Фильтр не моющийся. Подлежит замене, согласно рекомендации производителя пылесосов - не реже одного раза за 6 месяцев.
- Список совместимых моделей
- PHilips FC 8470 - FC 8479 Power Pro Compact/FC 8630 - FC 8649 Power Pro Active/FC 9320 - FC 9329 Power Pro Compact/FC 9520 - FC 9529 Power Pro Active
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