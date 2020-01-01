Картридж Аквафор A5 для кувшинов (коробка) (упак.:1шт)
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Код товара: 99789
Производитель: Аквафор
В наличии
В наличии
350₽
4
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Характеристики
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- Тип
- картридж
- Тип фильтра
- кувшин
- Ресурс фильтрующего элемента, л
- 350
- С активированным углем
- да
- Обезжелезивание
- есть
- Механическая фильтрация
- есть
- Очистка от свободного хлора
- да
- Дополнительная информация
- картридж содержит перламутровый доломит, сохраняет в воде природный магний; для моделей Прованс, Орлеан, Гарри, Премиум, Престиж, Ультра
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