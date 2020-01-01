Картридж Аквафор A6 для кувшинов (коробка) (упак.:1шт)
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Код товара: 93562
Производитель: Аквафор
В наличии
В наличии
490₽
5
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Характеристики
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- Тип
- картридж
- Тип фильтра
- кувшин
- Для жесткой воды
- да
- Производительность, л/мин
- 0.3
- Ресурс фильтрующего элемента, л
- 350
- Умягчение
- есть
- Обезжелезивание
- есть
- Механическая фильтрация
- есть
- Очистка от свободного хлора
- да
- Максимальная рабочая температура,°C
- 38
- Дополнительная информация
- для кувшинов Аквафор c круглым гнездом посадки картриджа диаметром 7 см
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