Картридж Аквафор КО-50S для систем обратного осмоса (упак.:1шт)
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Код товара: 81282
Производитель: Аквафор
мало
мало
2 190₽
2 590₽
23
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Характеристики
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- Тип
- картридж
- Тип фильтра
- система "под мойку"
- Типоразмер корпуса
- Быстросъемный
- Производительность, л/мин
- 0.1
- Обезжелезивание
- есть
- Механическая фильтрация
- есть
- Очистка от свободного хлора
- да
- Количество степеней очистки
- 4
- Максимальное рабочее давление, бар
- 6
- Максимальная рабочая температура,°C
- 38
- Высота, мм
- 317
- Длина, мм
- 84
- Ширина, мм
- 84
- Вес, г
- 680
- Дополнительная информация
- для фильтров DWM-70S, DWM-101S, DWM-201
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