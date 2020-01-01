Комплект картриджей Аквафор K5-K2-КО-50S-К7М для систем обратного осмоса (упак.:4шт)
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Код товара: 81280
Производитель: Аквафор
мало
мало
3 890₽
4 390₽
31
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Характеристики
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- Тип
- картридж
- Производительность, л/мин
- 120
- Комплект
- да
- Количество в упаковке, шт.
- 4
- Ресурс фильтрующего элемента, л
- 50000
- Размер фильтруемых частицы, мкм
- 0.1
- Количество степеней очистки
- 4
- Высота, мм
- 320
- Длина, мм
- 160
- Ширина, мм
- 160
- Вес, г
- 2.5
- Дополнительная информация
- Комплект сменных модулей Аквафор К5-К2-КО-50S-К7М для Морион 101S и К5-К2-КО-50-К7М для Морион 101
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