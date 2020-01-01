Картридж Аквафор К5 для проточных фильтров (упак.:1шт)
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Код товара: 81278
Производитель: Аквафор
мало
мало
790₽
9
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Характеристики
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- Тип
- картридж
- Тип фильтра
- проточный фильтр
- Высота, мм
- 220
- Длина, мм
- 160
- Ширина, мм
- 140
- Вес, г
- 350
- Дополнительная информация
- Очистит воду от самых распространенных примесей, таких как ржавчина, песок и ил.
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