Картридж Аквафор K2 для проточных фильтров ресурс:8000л (упак.:1шт)
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Код товара: 81277
Производитель: Аквафор
мало
мало
890₽
990₽
10
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Характеристики
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- Тип
- картридж
- Тип фильтра
- система "под мойку"
- Типоразмер корпуса
- Быстросъемный
- Ресурс фильтрующего элемента, л
- 4000
- Размер фильтруемых частицы, мкм
- 3
- С активированным углем
- да
- Механическая фильтрация
- есть
- Очистка от свободного хлора
- да
- Количество степеней очистки
- 1
- Максимальное рабочее давление, бар
- 6.5
- Максимальная рабочая температура,°C
- 38
- Высота, мм
- 310
- Длина, мм
- 81
- Ширина, мм
- 81
- Вес, г
- 700
- Дополнительная информация
- срок службы 4000 л, но не более 1.5 лет; срок хранения до начала эксплуатации не более 3х лет
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