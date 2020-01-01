Комплект модулей для Аквафор Трио Норма PP5-B510-02-07
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Код товара: 72603
Производитель: Аквафор
В наличии
В наличии
1 390₽
1 690₽
14
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Характеристики
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- Тип
- сменный модуль
- Тип фильтра
- проточный фильтр
- Производительность, л/мин
- 2
- Комплект
- да
- Количество в упаковке, шт.
- 3
- С активированным углем
- нет
- Для горячей воды
- нет
- Механическая фильтрация
- есть
- Количество степеней очистки
- 3
- Высота, мм
- 265
- Длина, мм
- 75
- Ширина, мм
- 220
- Вес, г
- 2000
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