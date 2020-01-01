Картридж Посейдон ЭФГ фильтрующий элемент (для холодной воды 20 мкм)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 62933
Производитель: Посейдон
-20%
В наличии
В наличии
120₽
150₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- картридж
- Тип фильтра
- проточный фильтр
- Типоразмер корпуса
- 10 Slim Line
- Размер фильтруемых частицы, мкм
- 20
- Для горячей воды
- да
- Механическая фильтрация
- есть
- Максимальная рабочая температура,°C
- 52
- Высота, мм
- 260
- Длина, мм
- 60
- Ширина, мм
- 60
- Вес, г
- 110
- Дополнительная информация
- Защищает бытовые (стиральные, посудомоечные машины и др.) и водонагревательные приборы от неблагоприятного воздействия механических загрязнений.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.