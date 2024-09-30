Комплект модулей для Гейзер Макс №17
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 165130
Производитель: ГЕЙЗЕР
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- картридж
- Тип фильтра
- система "под мойку"
- Типоразмер корпуса
- 10 Slim Line
- Для жесткой воды
- да
- Производительность, л/мин
- 2
- Комплект
- да
- Количество в упаковке, шт.
- 3
- Ресурс фильтрующего элемента, л
- 7000
- Размер фильтруемых частицы, мкм
- 5
- С активированным углем
- да
- Для горячей воды
- нет
- Умягчение
- есть
- Обезжелезивание
- есть
- Механическая фильтрация
- есть
- Очистка от свободного хлора
- да
- Количество степеней очистки
- 3
- Максимальная рабочая температура,°C
- 40
- Высота, мм
- 350
- Длина, мм
- 300
- Ширина, мм
- 150
- Вес, г
- 1400
- Дополнительная информация
- используется в с фильтре Гейзер Макс (для жесткой и сверхжесткой воды); комплектация: AquaSoft, Арагон Макс, Карбон-блок
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.