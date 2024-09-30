Картридж Аквафор B5 для кувшинов (упак.:1 шт)
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Код товара: 110886
Производитель: Аквафор
280₽
3
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280₽
Характеристики
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- Тип
- картридж
- Тип фильтра
- кувшин
- Ресурс фильтрующего элемента, л
- 300
- Обезжелезивание
- есть
- Механическая фильтрация
- есть
- Очистка от свободного хлора
- да
- Количество степеней очистки
- 1
- Максимальная рабочая температура,°C
- 40
- Высота, мм
- 140
- Длина, мм
- 75
- Ширина, мм
- 75
- Вес, г
- 190
- Дополнительная информация
- используется в кувшинах Аквафор c круглым гнездом посадки для картриджа диаметром 7 см
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