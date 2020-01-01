Комплект картриджей Аквафор K5-K2-К7 для проточных фильтров (упак.:3шт)
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Код товара: 109723
Производитель: Аквафор
8 января
8 января
2 190₽
2 590₽
26
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Характеристики
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- Тип
- картридж
- Тип фильтра
- проточный фильтр
- Комплект
- да
- Количество в упаковке, шт.
- 3
- Ресурс фильтрующего элемента, л
- 6000
- Очистка от свободного хлора
- да
- Количество степеней очистки
- 3
- Максимальная рабочая температура,°C
- 38
- Высота, мм
- 310
- Длина, мм
- 80
- Ширина, мм
- 220
- Вес, г
- 1800
- Дополнительная информация
- Пропускная способность фильтра: песок, тяжелые металлы, фенолы, ил, механические примеси, хлор, органические вещества
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