Фильтр Аквафор Орлеан вишн 4.2 л
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Код товара: 99507
Производитель: Аквафор
мало
мало
990₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Тип устройства
- фильтр
- Тип фильтра
- кувшин
- Подключение к водопроводу
- нет
- Способы очистки
- очистка углем
- Использование
- для холодной воды
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