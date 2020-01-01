Корпус Гейзер-1П 1/2-3/4 с мет.скобой, непрозрачн. + доп. картридж
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 94707
Производитель: ГЕЙЗЕР
В наличии
В наличии
1 290₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- фильтр
- Тип фильтра
- магистральный
- Функции очистки
- механическая фильтрация
- Особенности
- подключение к водопроводу
- Число ступеней очистки
- 1
- Тип воды
- холодная
- В комплекте
- фильтрующий модуль
- Дополнительная информация
- металлическая скоба
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.