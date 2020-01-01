Корпус Аквафор Фильтр магистральный для холодной воды армированный синий 1/2
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Код товара: 94594
Производитель: Аквафор
В наличии
В наличии
1 190₽
14
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Характеристики
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- Тип
- фильтр
- Тип фильтра
- магистральный
- Особенности
- подключение к водопроводу
- Тип воды
- холодная
- Дополнительная информация
- макс. температура воды на входе: 38 °C; мин. температура воды на входе: 5 °C; макс. давление на входе: 6.5 атм
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