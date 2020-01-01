Фильтр для воды Аквафор Кристалл А для жестк воды, модификация С
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Код товара: 94559
Производитель: Аквафор
мало
мало
3 890₽
46
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Характеристики
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- Тип
- фильтр
- Тип фильтра
- система "под мойкой"
- Функции очистки
- ионный обмен
- Особенности
- подключение к водопроводу
- Число ступеней очистки
- 3
- Тип воды
- холодная
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