Система с обратным осмосом Гейзер Престиж Смарт + ПОДАРОК Бутылка
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Код товара: 92421
Производитель: ГЕЙЗЕР
мало
мало
7 990₽
8 590₽
74
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Характеристики
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- Тип
- фильтр
- Тип фильтра
- система "под мойкой"
- Особенности
- подключение к водопроводу
- Число ступеней очистки
- 3
- Тип воды
- холодная
- Объем емкости, л
- 12
- Функции
- умягчение
- Дополнительная информация
- до 200 литров в сутки; полезный объем бака 7 - 8 литров; габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе без бака не более, мм. 350х270х90; макс. температура воды на входе: 40 °C; мин. температура воды на входе: 5 °C; мин. давление на входе: 3 атм; макс. давление на входе: 7 атм; рекомендуемая производительность: 0.138 л/мин
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