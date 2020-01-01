Кувшин Аквафор Прованс A5 вишневый 4.2л.
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Код товара: 90363
Производитель: Аквафор
В наличии
В наличии
890₽
10
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Характеристики
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- Тип
- фильтр
- Тип фильтра
- кувшин
- Функции очистки
- очистка от свободного хлора, угольная фильтрация, механическая фильтрация
- Особенности
- календарь замены фильтрующего модуля, прозрачный корпус
- Тип воды
- холодная
- Объем емкости, л
- 4.2
- В комплекте
- накопительная емкость
- Дополнительная информация
- объем воронки 1.2л; комплектация: сменный фильтрующий A5, кувшин, воронка, крышка флип-флоп с механическим счетчиком
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