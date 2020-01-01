Кувшин Аквафор Престиж A5 вишневый 2.8л.
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Код товара: 78871
Производитель: Аквафор
мало
мало
590₽
7
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Характеристики
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- Тип
- фильтр
- Тип фильтра
- кувшин
- Функции очистки
- очистка от свободного хлора
- Тип воды
- холодная
- Объем емкости, л
- 2.8
- В комплекте
- накопительная емкость
- Дополнительная информация
- объем воронки: 1.4 л
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