Очиститель воды Xiaomi Mi Water Purifier
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 31711
Производитель: Xiaomi
мало
мало
15 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
Устройство для высококачественной очистки воды с большой производительностью. За высококачественную очистку воды отвечают 4 различных фильтра, (хлопковый для удаления крупных частиц, два фильтра с активированным углем из пресованной скорлупы кокосового ореха и один фильтр обратного осмоса) которые очищают воду от различных примесей, ржавчины и других загрязнений. Удаляют различные запахи типа хлора и делают воду кристально чистой. Мембрана осмосного фильтра очищает от металлов, солей, бактерий и других органических веществ. Размер отверстий в мембране составляет 0,0001 мкм. Фильтры обеспечивают 99,9% удаления вредных примесей, что делает воду готовой к употреблению. В отличие от других фильтров, пользователи данного продукта смогут контролировать качество воды при помощи смартфона и приложения Mi Home. В приложении так же будет отображаться информация о степени загрязнения фильтров и необходимости их заменить. Приложение достопно для пользователей Android и iOS.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- фильтр
- Функции очистки
- очистка от свободного хлора, обезжелезивание
- Особенности
- подключение к водопроводу
- Число ступеней очистки
- 4
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.