Очиститель воды Xiaomi Mi Water Purifier

О товаре

Устройство для высококачественной очистки воды с большой производительностью. За высококачественную очистку воды отвечают 4 различных фильтра, (хлопковый для удаления крупных частиц, два фильтра с активированным углем из пресованной скорлупы кокосового ореха и один фильтр обратного осмоса) которые очищают воду от различных примесей, ржавчины и других загрязнений. Удаляют различные запахи типа хлора и делают воду кристально чистой. Мембрана осмосного фильтра очищает от металлов, солей, бактерий и других органических веществ. Размер отверстий в мембране составляет 0,0001 мкм. Фильтры обеспечивают 99,9% удаления вредных примесей, что делает воду готовой к употреблению. В отличие от других фильтров, пользователи данного продукта смогут контролировать качество воды при помощи смартфона и приложения Mi Home. В приложении так же будет отображаться информация о степени загрязнения фильтров и необходимости их заменить. Приложение достопно для пользователей Android и iOS.