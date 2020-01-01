Водоочиститель Барьер К-OSMOS белый 1л.
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Код товара: 18461
Производитель: Барьер
мало
мало
6 990₽
32
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О товаре
фильтр, система "под мойкой", 8.3 л, 4 ст.очистки, обратный осмос
Характеристики
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- Тип
- фильтр
- Тип фильтра
- система "под мойкой"
- Особенности
- подключение к водопроводу
- Число ступеней очистки
- 4
- Тип воды
- холодная
- Объем емкости, л
- 8.3
- Функции
- умягчение
- Дополнительная информация
- макс. температура воды на входе: 35 °C; мин. температура воды на входе: 5 °C; мин. давление на входе: 3 атм; макс. давление на входе: 7 атм
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