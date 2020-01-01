Фильтр Аквафор Стирон c полифосфатом
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Код товара: 18449
Производитель: Аквафор
мало
мало
390₽
4
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О товаре
умягчитель (для быт.техники), 1 ст.очистки, 3/4"
Характеристики
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- Тип
- умягчитель
- Функции очистки
- ионный обмен
- Особенности
- подключение к водопроводу
- Число ступеней очистки
- 1
- Тип воды
- холодная
- Назначение
- бытовая техника
- Функции
- умягчение
- В комплекте
- кран
- Дополнительная информация
- макс. температура воды на выходе: 30 °C; мин. температура воды на выходе: 5 °C; макс. давление на входе: 6.2 атм
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