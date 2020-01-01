Водоочиститель Аквафор DWM-101 Морион
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Код товара: 18446
Производитель: Аквафор
В наличии
В наличии
11 190₽
11 990₽
134
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О товаре
фильтр, система "под мойкой", обратный осмос
Характеристики
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- Тип
- фильтр
- Тип фильтра
- система "под мойкой"
- Функции очистки
- угольная фильтрация, механическая фильтрация
- Особенности
- подключение к водопроводу
- Число ступеней очистки
- 4
- Тип воды
- холодная
- Объем емкости, л
- 5
- Функции
- умягчение
- В комплекте
- фильтрующий модуль, кран
- Дополнительная информация
- нижний дренаж мембраны; макс. температура воды на входе: 30 °C; мин. температура воды на входе: 5 °C; мин. давление на входе: 2 атм; макс. давление на входе: 6.3 атм; рекомендуемая производительность: 0.13 л/мин
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