Водоочиститель Аквафор Гросс с полипропиленовым модулем
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Код товара: 18441
Производитель: Аквафор
мало
мало
1 890₽
7
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О товаре
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Характеристики
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- Тип
- фильтр
- Тип фильтра
- магистральный
- Особенности
- подключение к водопроводу
- Тип воды
- холодная
- Дополнительная информация
- корпус, фильтрующий модуль в комплект не входит; макс. температура воды на входе: 40 °C; мин. температура воды на входе: 5 °C; макс. давление на входе: 6.2 атм
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