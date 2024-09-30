Проточный фильтр Гейзер - Био 321
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Код товара: 137020
Производитель: ГЕЙЗЕР
4 490₽
53
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Характеристики
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- Тип устройства
- фильтр
- Тип фильтра
- водоочиститель
- Назначение
- очистка от свободного хлора, обезжелезивание, умягчение
- Подключение к водопроводу
- нет
- Число ступеней очистки
- 3
- Способы очистки
- очистка углем
- Использование
- для холодной воды
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