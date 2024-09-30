Проточный фильтр Гейзер - Био 322
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6 490₽
77
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- фильтр
- Тип фильтра
- система "под мойкой"
- Функции очистки
- очистка от ржавчины, обеззараживание, ионный обмен, умягчение, механическая фильтрация, обезжелезивание, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация, очистка от бактерий
- Особенности
- подключение к водопроводу, прозрачный корпус
- Число ступеней очистки
- 3
- Тип воды
- жесткая, холодная
- В комплекте
- 3 элемента фильтрации, кран
- Дополнительная информация
- квазиумягчение, содержит серебро
Отзывы 1
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Р
Р
Роза
25 января 2023
Р
Роза
25 января 2023
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