Проточный фильтр Гейзер Макс (для жесткой воды)
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4 990₽
59
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Проточный фильтр Гейзер Смарт Макс Био
4 990₽
Характеристики
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- Тип
- фильтр
- Тип фильтра
- система "под мойкой"
- Функции очистки
- очистка от ржавчины, ионный обмен, умягчение, механическая фильтрация, обезжелезивание, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация
- Особенности
- подключение к водопроводу
- Число ступеней очистки
- 3
- Тип воды
- жесткая, холодная
- Назначение
- сантехника
- В комплекте
- фильтрующий модуль, кран
- Дополнительная информация
- для очистки жесткой воды; ступени очистки: АкваСофт, Арагон Макс, CBC Ag; комплектация: фильтр в сборе; ключ для корпуса; ключ для донной заглушки; кран для чистой воды (исп. 6); чашка декоративная; резиновая прокладка х 2; шайба пластмассовая; гроверная шайба; гайка цангового зажима; пистон; упорное пластиковое кольцо; трубка соединительная 1/4”; тройник-адаптер с краном
Отзывы 1
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Р
Р
Роза
25 января 2023
Р
Роза
25 января 2023
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