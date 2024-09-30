Проточный фильтр Гейзер Классик (для жесткой воды)
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3 490₽
41
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Характеристики
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- Тип
- фильтр
- Тип фильтра
- система "под мойкой"
- Функции очистки
- очистка от ржавчины, умягчение, механическая фильтрация, обезжелезивание, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация
- Особенности
- подключение к водопроводу
- Число ступеней очистки
- 3
- Тип воды
- жесткая, мягкая, холодная
- Назначение
- бытовая техника
- В комплекте
- фильтрующий модуль, кран
- Дополнительная информация
- водоочиститель в сборе, документация, ключ - 2 шт, кран, соединительная трубка, тройник-адаптер
Отзывы 1
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Р
Р
Роза
25 января 2023
Р
Роза
25 января 2023
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