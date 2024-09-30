Кувшин Аквафор Арт A5 оранжевый 2.8 л
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650₽
7
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О товаре
фильтр, кувшин, 2.8 л
Характеристики
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- Тип
- фильтр
- Тип фильтра
- кувшин
- Функции очистки
- очистка от свободного хлора
- Особенности
- прозрачный корпус
- Тип воды
- холодная
- Объем емкости, л
- 2.8
- Дополнительная информация
- подходящие сменные модули: Аквафор А5, Аквафор А6
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