Комбинированная варочная поверхность Gorenje GE690X серебристый
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Код товара: 103429
Производитель: Gorenje
В наличии
В наличии
15 650₽
16 950₽
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Страна производитель
- Словения
- Цвет
- серебристый
- Материал панели
- нержавеющая сталь
- Газ-контроль конфорок
- есть
- Безопасность
- индикатор остаточного тепла
- Ширина, см
- 60
- Глубина, см
- 52
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