Комбинированная варочная поверхность Gorenje GCE691BSC черный
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Код товара: 101036
Производитель: Gorenje
мало
мало
30 900₽
34 990₽
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Номинальная мощность, кВт
- 3
- Страна производитель
- Словения
- Цвет
- черный
- Материал панели
- закаленное стекло
- Газ-контроль конфорок
- есть
- Безопасность
- индикатор остаточного тепла
- Ширина, см
- 60
- Глубина, см
- 52.5
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