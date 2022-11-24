Газовая варочная панель MAUNFELD EGHE.75.33CBG2.R/G бежевый
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Код товара: 87874
Производитель: MAUNFELD
мало
мало
24 950₽
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Цвет
- бежевый
- Материал панели
- эмаль
- Количество конфорок
- 5
- Специальные конфорки
- экспресс-конфорка, Тройная корона
- Расположение панели
- спереди
- Кнопка блокировки панели
- нет
- Газ-контроль конфорок
- есть
- Защитное отключение конфорок
- нет
- Ширина, см
- 70
- Глубина, см
- 51.5
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 84
24 ноября 2022
Какая Страна производства ? Не могу найти в описании и характеристиках
1
0 0
Г
Гость 69
24.11.2022 16:20:16
Гость 84, Добрый день! Страна-производитель-Турция
Ответить
0 0
Г
Гость 84
24 ноября 2022
Какая Страна производства ? Не могу найти в описании и характеристиках
1
0
0