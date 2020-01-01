Газовая варочная панель MAUNFELD MGHG 64.17IL бежевый
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Код товара: 83341
Производитель: MAUNFELD
-27%
31 декабря
31 декабря
14 990₽
20 490₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Страна производитель
- Турция
- Цвет
- бежевый
- Материал панели
- закаленное стекло
- Количество конфорок
- 4
- Специальные конфорки
- Тройная корона
- Расположение панели
- спереди
- Кнопка блокировки панели
- нет
- Газ-контроль конфорок
- есть
- Ширина, см
- 59
- Глубина, см
- 52
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