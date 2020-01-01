Газовая варочная панель Bosch PCH6A6B90R черный
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Код товара: 81837
Производитель: Bosch
31 декабря
31 декабря
29 990₽
36 990₽
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Характеристики
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- Установка
- независимая
- Страна производитель
- Испания
- Цвет
- черный
- Материал панели
- эмаль
- Количество конфорок
- 4
- Специальные конфорки
- Двойная корона
- Расположение панели
- спереди
- Кнопка блокировки панели
- нет
- Газ-контроль конфорок
- есть
- Ширина, см
- 58.2
- Глубина, см
- 52
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