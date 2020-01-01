Газовая варочная поверхность SMEG SRV864POGH бежевый
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Код товара: 69163
Производитель: SMEG
мало
мало
53 790₽
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О товаре
газовая варочная панель, независимая, эмаль, 59.50х50 см, бежевый
Характеристики
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- Установка
- независимая
- Страна производитель
- Италия
- Цвет
- бежевый
- Материал панели
- эмаль
- Количество конфорок
- 4
- Специальные конфорки
- Тройная корона
- Расположение панели
- спереди
- Кнопка блокировки панели
- нет
- Газ-контроль конфорок
- есть
- Ширина, см
- 59.5
- Глубина, см
- 50
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