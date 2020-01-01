Варочная поверхность Bosch PPS7A6M90
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Код товара: 56597
Производитель: Bosch
Нет в наличии
Нет в наличии
Цена не указана
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О товаре
, закаленное стекло, 75.20х52 см, 5 конфорок, черный
Характеристики
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- Установка
- независимая
- Страна производитель
- Испания
- Цвет
- черный
- Материал панели
- закаленное стекло
- Количество конфорок
- 5
- Специальные конфорки
- экспресс-конфорка, Двойная корона
- Расположение панели
- спереди
- Кнопка блокировки панели
- есть
- Газ-контроль конфорок
- есть
- Ширина, см
- 75.2
- Глубина, см
- 52
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